Звезда «Острых козырьков», актриса Аня Тейлор-Джой кардинально сменила имидж и показала результат. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Актриса Аня Тейлор-Джой сделала каре и перекрасилась в брюнетку. Однако поклонники в комментариях обсуждают, что, возможно, это не новая прическа, а парик.

© Газета.ru

«Королева снова опубликовала пост!», «Все цвета вам подходят, это потрясающе!», «Надеюсь, это парик?», «А был роскошный блонд», — написали они в комментариях.

В октябре 2023 года Аня Тейлор-Джой сыграла вторую свадьбу с актером Малкольмом МакРеем. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Николас Холт и другие.

Аня Тейлор-Джой получила известность благодаря сериалам «Острые козырьки» и «Ход Королевы». Последняя картина рассказывает историю шахматного гения Бет Хармон, которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости. Аня Тейлор-Джой признавалась, что в школе была изгоем — ее дразнили из-за акцента и внешности, а также запирали в шкафчиках для вещей. По словам звезды, об этом периоде она всегда вспоминает с болью.