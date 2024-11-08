Пластические хирурги объяснили изменения во внешности Мелании Трамп

Пластические хирурги Деннис Шимпф, Томас Барнс и Брайан Рейган объяснили изменения во внешности супруги избранного президента США Дональда Трампа Мелании. Соответствующие комментарии приводит издание Daily Mail.

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Специалисты проанализировали снимки, сделанные на избирательном участке в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Фотографы запечатлели 54-летнюю манекенщицу в черном платье в белый горох из ассортимента люксового бренда Dior и солнцезащитных очках. По мнению врачей, лицо жены политика подвергалось хирургическим вмешательствам.

«Она могла ввести инъекции филлеров под глаза и в щеки. Это часто приводит к появлению синяков, поэтому вполне логично, что она носила солнцезащитные очки», — объяснила доктор Шимпф и указала на углубленные морщины между боковыми сторонами носа и уголками ее рта.

В то же время доктор Рейган обратил внимание на подбородок и линию челюсти Трамп. По его мнению, знаменитость могла прибегнуть к безоперационной методике Morpheus 8, которая включает в себя радиочастотную энергию и микроигольчатую терапию для подтяжки кожи вокруг линии подбородка и стимуляции выработки коллагена.

Однако их коллега доктор Барнс заявил, что Трамп ничего не делала со своей внешностью.

«Она, вероятно, плохо спала. У нее, вероятно, немного обезвожено лицо, и, возможно, она немного похудела», — заключил он.

В сентябре Мелания Трамп встала на защиту своих голых модельных фото.