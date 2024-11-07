Елена Перминова снялась в шубе за 30 тысяч рублей

Жена миллиардера Александра Лебедева, модель Лена Перминова прогулялась в шубе по Москве. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Лена Перминова позировала в длинной коричневой шубе, которую дополнила красными сапогами и стеганой сумкой YSL. Волосы она распустила и сделала нюдовый макияж. Модель предпочла верхнюю одежду из искусственного меха, а ее стоимость на официальном сайте составила 30 тысяч рублей.

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Перминова отмечала, что они выросли в сибирской глубинке, в Бердске, и не видели никакой роскоши. А когда сестрам было 8 и 12 лет, их мать попала в ДТП. Женщина возвращалась с мужем домой ночью, и они столкнулись с трактором, который находился посреди дороги. По словам модели, им управлял пьяный водитель. Знаменитость вспоминала, что много месяцев ухаживала за матерью и делала все, чтобы она быстрее встала на ноги. Лидия Перминова смогла без тяжелых последствий восстановиться после аварии.

Модель рассказывала, что мать помогает растить своих внуков. Звезда воспитывает четверых детей от Лебедева: 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.