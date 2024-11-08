Актуально и тепло: пять самых модных шапок на осень и зиму

Зимой без шапки, как без зонта в дождь — можно, но не стоит. Однако мы не зря их не любим с детства — многие шапки действительно смотрятся нелепо. Хорошо, что каждый сезон приносит новые тренды, из которых есть что выбрать. Дизайнер Евгения Вершинина рассказала «Вечерней Москве», на какие модели стоит обратить внимание в этом сезоне.

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Бини

Если искать универсальный и практичный вариант, стоит обратить внимание на шапки-бини. Этот фасон получил свое название от английского слова beanie, что в переводе означает «фасолинка» — и действительно, его форма напоминает маленькую фасолинку. Такие шапки выполнены из трикотажа и идеально садятся на голову, обеспечивая комфорт и надежную фиксацию, не скользя и не сдвигаясь с места. Это идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и стиль в одном изделии.

Капор

Это головной убор, который по праву можно считать классикой, ведь его история уходит корнями в XIX век. Правда, с тех времен его форма претерпела значительные изменения, а сохранилось только название. Ранее капор представлял собой изделие с полями, напоминающими плотный чепчик, который сужался к затылку и расширялся, как кепка, в области лба.

Современные капоры выглядят совсем по-другому — это накладные капюшоны, которые могут напоминать балаклаву. Сегодня капор можно носить в самых разных комбинациях: с куртками в стиле сафари, объемными квадратными очками и выразительным макияжем, как предлагали стилисты Saint Laurent. Но в целом это очень универсальная вещь, которая будет отлично смотреться как с пуховиками, так и с элегантными пальто. Чтобы легко сочетать капор с остальной одеждой, лучше выбрать модель в нейтральных оттенках, таких как серый, белый или бежевый.

Балаклава

Балаклава, казалось бы, уже была на грани исчезновения, ей пророчили угасание еще осенью 2023 года. И действительно, некоторые ее модификации стали забытыми, например, модели с ушками или рожками. Если вам хочется добавить немного игривости в образ, гораздо лучше выбрать чепчик — он будет выглядеть более уместно. Однако классическая однотонная балаклава с крупным вырезом для лица по-прежнему остается актуальной и востребованной.

Такой аксессуар прекрасно сочетается с утепленным пальто, косухой или даже шубой — правда, в сочетании с последним вариантом получится образ с элементами китча. Чтобы выделиться и добавить немного дерзости, можно дополнить образ жемчужными акцентами и яркой алой помадой на губах, что создаст эффектный и запоминающийся образ.

Шапки с декором

Щедро декорированные модели также в тренде. Конечно, меховые помпоны и броши уже утратили свою актуальность. В современных тенденциях акцент на простоте: чем сдержаннее декор, тем более стильным и гармоничным будет ваш образ, а шапка станет его ярким акцентом.

Сегодня в тренде пайетки — они добавляют блеска и оригинальности. Чепчик, украшенный пайетками, является ярким и модным аксессуаром, который идеально подойдет как для романтичного образа, так и для того, чтобы придать женственности повседневному стилю кэжуал. Такой декор оживляет любую модель шапки, делая ее не только стильной, но и выразительной.

Меховые шапки

Меховые шляпы и шапки стали настоящим трендом на подиумах и в коллекциях модниц. Мех в целом занимает одно из лидирующих мест в моде этого сезона. Мы наблюдаем его повсеместное использование — от шуб и курток с меховыми деталями до аксессуаров, таких как сумки и обувь. Если натуральный мех вам не по душе, на помощь приходят стильные альтернативы из экомеха, которые не уступают по внешнему виду и качеству.