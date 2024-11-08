Стилист назвал три самые модные вещи осенне-зимнего сезона

Есть атрибуты, без которых не записать себя в число модниц, рассказала стилист крупного российского интернет-магазина одежды люксовых брендов Елена Жукова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала три самые стильные вещи в осенне-зимнем сезоне 2024-2025 годов.

Во-первых, стоит обзавестись вещью глубокого винного цвета, который является наиболее трендовым в этом сезоне, сообщила стилист. Эксперт уточнила, что это может быть как одежда — свитер, пиджак, жилет, брюки, так и обувь — сапоги, ботильоны.

«Иметь вещь винного цвета недостаточно, нужно уметь создать с ним стильное сочетание. Очень благородно и аристократично выглядит сочетание с серыми оттенками. Игривый и "вкусный" образ сложится из сочетания винного и сливочного, светло-желтого оттенка. И для создания дерзкого образа выбирайте сочетание с черным цветом», — посоветовала Жукова.

Во-вторых, в осенне-зимний гардероб следует включить шубу из натурального или искусственного меха, убеждена стилист.

«Мода предоставляет возможность вписать шубу практически в любой стиль. К шубе можно добавлять абсолютно разные головные уборы: балаклавы, бейсболки, платки, шапки бини и так далее. Обувь, с которой носятся шубы, также разнообразна. Это могут быть сапоги разной длины, угги, грубые ботинки и так далее. С шубой можно создать очень много базовых повседневных образов, а не только праздничные образы "на выход"», — поделилась она.

В-третьих, по словам Жуковой, сегодня актуально использовать прозрачные фактуры. Собеседница «Ленты.ру» отметила, что в моду возвращается все женственное и подчеркивающее красоту женского тела. И прозрачная фактура тканей — один из способов продемонстрировать этот тренд на подиумах.

«Адаптировать этот тренд для холодного времени года позволяет многослойность. Например, прозрачный лонгслив можно надевать под рубашку или прозрачную юбку надевать поверх брюк. Также в тренде свитера-паутинки, под которые можно надевать рубашки или топы», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что наряды с вырезом, демонстрирующим ягодицы, стали трендом в 2024 году. Так, знаменитости принялись массово появляться на публике в образах с открытой спиной, а также вещах с имитацией торчащих из-под ткани трусов.