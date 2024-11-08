Дженнифер Лопес пришла на премьеру в образе принцессы Дианы

Певица Дженнифер Лопес вышла на публику в образе принцессы Дианы. Об этом сообщает Rain.

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На премьере в Лондоне 55-летняя певица появилась в монохромном образе от бренда Christian Dior. Лопес позировала в белом двубортном пальто в стиле 60-х, стоимость которого составляет $4700 (460 тысяч рублей), а также в черной шляпе и сапогах-гладиаторах. Образ завершила сумка Chouchou от Dior, которую позже переименовали в честь принцессы Дианы.

20 августа появилась информация, что 55-летняя Дженнифер Лопес подала на развод с 52-летним Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Сообщалось, что дата расставания с голливудским актером — 26 апреля 2024 года.

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А в конце октября сообщалось, Дженнифер Лопес «залечивает развод» отношениями без обязательств.

«Она уважала Бена и была полностью предана ему даже после того, как он ушел от нее, но теперь с этим покончено. Она отчаянно пытается забыть о Бене и преодолеть боль, которую он ей причинил, а лучший способ сделать это — развлекаться без каких-либо обязательств с горячими молодыми парнями», — сообщил инсайдер издания.

Ранее Дженнифер Лопес вышла на публику в шубе.