Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии Dolce & Gabbana

Российская супермодель Ирина Шейк обнажила ягодицы в новой фотосессии для итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) люксовой марки.

© Lenta.ru

Так, на размещенном снимке 38-летняя манекенщица предстала позирующей на лестнице, повернувшись спиной к камере. На ней приталенный жакет и обнажающие ягодицы трусы. Кроме того, к своему образу знаменитость надела чулки и туфли на шпильках.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк появилась на публике в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Супермодель посетила мероприятие корейского косметического бренда D'Alba в полупрозрачном платье с серебристыми цепями.