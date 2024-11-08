Стилист назвала тренды холодного сезона 2024–2025

Холодная погода вынуждает жителей региона искать теплые вещи в собственном гардеробе или в магазинах. Тюменский стилист обозначила модные тенденции осени и зимы. Среди них природные цвета и принт «леопард».

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«Он может быть использован как в одежде и обуви, так и в аксессуарах: палантин, сумочка, перчатки. Все зависит от вашей смелости», – рассказала «МегаТюмени» персональный стилист Татьяна Хон. Она также составила трендовые образы.

В холодный сезон также актуальны такие материалы, как замша и мех. Сделать образ актуальным может сделать меховое пальто, не важно из натуральных или искусственных материалов. В этом сезоне становится модной «куртка рабочего», которая похожа на мужские спецовки. Дополнить такой образ можно брюками из экокожи.

Становятся актуальными костюмы-двойки. Особое внимание следует уделить трикотажным моделям.

Набирают популярность также вязаные манишки и чепчики. Можно обратить внимание на шапки «бини» и балаклавы.

Ранее сообщалось, что тюменцы стали активнее покупать подержанную одежду. Вырос интерес и к такой мебели.