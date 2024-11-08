Какую ошибку допустила Болгар, создавшая имидж Дурова

Ирина Болгар утверждает, что занималась дизайном одежды Павла Дурова. По словам Ирины, именно она создала образ бизнесмена и приучила его носить брюки, шелковые рубашки с запонками и пальто. Стилист Юлия Тарновецкая считает, что Болгар допустила ошибку при выборе имиджа для Дурова. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

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«Если Ирина утверждает, что она создавала стиль Павла, то к нему будут вопросы. Некоторые детали в его образах не всегда гармонично сочетаются. Например, свободные брюки и кардиган на замке — это не совсем единая стилистическая история. Не стоит смешивать разные стили и выбирать слишком облегающую одежду. Да, на мужчинах с красивым телом облегающая одежда может смотреться привлекательно, но не везде такой вариант будет уместен», — высказалась эксперт.

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На данный момент Павел Дуров выбирает минималистичный стиль в черном цвете, что свидетельствует о практичности такого подхода. Его стиль имеет символическое сходство со стилем Стива Джобса, который также отдавал предпочтение водолазкам с горлом.

«Черты лица Павла достаточно мягкие, поэтому черный цвет добавляет ему серьезности и уверенности. Если бы он ежедневно носил свитера или спортивную одежду, это выглядело бы менее солидно. В настоящее время стиль Павла как мужчины не вызывает вопросов. Он консервативен и актуален, что никогда не выходит из моды. Дуров может разнообразить свой гардероб, меняя цветовую палитру футболок и водолазок, но в последнее время он не был замечен в использовании других цветов. В настоящее время он добавляет в свой гардероб такие бренды, как Balenciaga, Paul Smith, Ralph Lauren и Acne Studios. Это люксовый сегмент одежды, который позволяет себе не каждый, но выбор неплохой, так как эти бренды предлагают качественные мужские изделия», — заявила стилист.

Что касается классики, то Павел выбирает черные костюмы, рубашки и пальто. Ему можно добавить в верхнюю одежду цвет кэмел, который будет хорошо смотреться с его мягкими чертами лица. Светлые рубашки и темно-синие брюки также будут уместны. В его гардеробе не должно быть ярких и кричащих цветов, которые испортят образ.