Ботинки на шнуровке: десять самых практичных вариантов

Казаки, челси, байкерские ботинки — какими бы удобными и актуальными они ни казались, но есть обувь, которая заслуживает эпитета «культовая». Мы про ботинки на шнуровке — практичные, универсальные, неподвластные времени и трендам, они подходят примерно ко всему.

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Что касается высоты голенища, то здесь тенденция сохраняется — отдаем предпочтение золотой середине. Хотя отклонения в ту или иную сторону приемлемы. Подошва — средняя, тракторная или платформа — решать вам. С декором все просто: ремешки, металлические клепки — главное, не переборщить, минимализм все еще с нами.

Обыграть ботинки можно разными способами. Например, обвязав шнурками голенище. Или, наоборот, расслабив шнурки вверху и слегка отвернув края обуви. И не забываем про носки и гольфы, которые не только про тепло, но и про стиль.

10 самых практичных вариантов