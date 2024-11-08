Стартовал III маркет-фестиваль «Территория моды»

В наступающие выходные в Самаре пройдет крупнейший региональный фестиваль модной одежды от отечественных дизайнеров и производителей. Ожидается не меньше 25 тысяч гостей.

© Российская Газета

За окном метель вперемежку с дождем, а в уютных залах одного из крупнейших торговых центров Самары - буйство красок. В областной столице стартовал Третий маркет-фестиваль "Территория мода. Сделано в России". Он задержится в Самаре на три дня, с 8 по 10 ноября, чтобы дизайнеры и производители одежды смогли представить свой товар лицом, а потребители - выбрать понравившуюся новинку к грядущему зимнему сезону.

Это масштабное мероприятие в сфере поддержки местных предприятий легкой промышленности проходил на Волге третий год подряд, и неизменно пользуется популярностью у зрителей и участников. Его главная задача - создать площадку для продвижения региональных брендов.

О том, что эта задача успешно решается говорит не только тот факт, что в прошлом году фестиваль уже посетило более 25 тысяч человек, а в работе площадки приняло участие свыше сотни российских производителей одежды, обуви, аксессуаров и специализированного оборудования, но и появление в Самарской области новых бутиков и отделов с "родными" брендами.

В этом году в рамках фестиваля пройдут выставка-продажа изделий, деловая часть, показы сезонных коллекций и много других интересных и полезных активностей.