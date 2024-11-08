В Самаре стартовал III маркет-фестиваль "Территория моды"
В наступающие выходные в Самаре пройдет крупнейший региональный фестиваль модной одежды от отечественных дизайнеров и производителей. Ожидается не меньше 25 тысяч гостей.
За окном метель вперемежку с дождем, а в уютных залах одного из крупнейших торговых центров Самары - буйство красок. В областной столице стартовал Третий маркет-фестиваль "Территория мода. Сделано в России". Он задержится в Самаре на три дня, с 8 по 10 ноября, чтобы дизайнеры и производители одежды смогли представить свой товар лицом, а потребители - выбрать понравившуюся новинку к грядущему зимнему сезону.
Это масштабное мероприятие в сфере поддержки местных предприятий легкой промышленности проходил на Волге третий год подряд, и неизменно пользуется популярностью у зрителей и участников. Его главная задача - создать площадку для продвижения региональных брендов.
О том, что эта задача успешно решается говорит не только тот факт, что в прошлом году фестиваль уже посетило более 25 тысяч человек, а в работе площадки приняло участие свыше сотни российских производителей одежды, обуви, аксессуаров и специализированного оборудования, но и появление в Самарской области новых бутиков и отделов с "родными" брендами.
В этом году в рамках фестиваля пройдут выставка-продажа изделий, деловая часть, показы сезонных коллекций и много других интересных и полезных активностей.
"Фестиваль стал ежегодным событием, как для представителей индустрии моды, так и для потребителей. Сегодня на нем представлено 120 брендов одежды, обуви, спортивной и школьной формы, обуви и аксессуаров ручной работы, - рассказывает генеральный продюсер маркет-фестиваля "Территория моды.Сделано в России" Марии Казак. - Особенностью нынешнего года является рост числа участников: если три года назад на участие было подано 65 заявок, то в этом - уже 160. Мы впервые будем представлять продукцию осенне-зимнего сезона, ведь прошлые показы приходились не летние месяцы. Поэтому будут сразу два отечественных бренда меховой одежды и, конечно, свадебные и праздничные платья и костюмы".