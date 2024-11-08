37-летняя Настасья Самбурская раскрыла секрет стройности

Актриса Настасья Самбурская рассказала о том, как остается стройной. 37-летняя звезда призналась, что у нее просто не хватает времени поесть. Об этом сообщает «Жизнь».

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Знаменитость появилась на премьере фильма «За слова отвечаю», в котором исполнила одну из главных ролей. Журналисты в очередной раз восхитились фигурой актрисы, а она не стала скрывать секрет стройности. Она призналась, что сильно потеряла в весе из-за недоедания.

«Да мне некогда, я работаю. Я успеваю два раза поесть, а из-за того, что третий [раз] не успеваю, я худею», – поделилась звезда.

Самбурская продемонстрировала изменения прямо на себе. Она показала, что юбка стала ей велика. Также девушка рассказала, что сама подбирает себе одежду и даже создала бренд.

«Поскольку я все время сталкивалась с тем, что мне необходимо надевать одежду к мероприятиям, я решила, что можно совместить приятное с полезным. Вот это все я придумала сама», – похвасталась артистка.

Она отметила, что выбирала наряды без стилиста и в какой-то момент просто решила, что понравившуюся ей одежду можно распространять среди других.

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