Что обсуждали в социальных сетях на этой неделе: видеодайджест «Рамблера»

Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

Ким Кардашьян надела ожерелье принцессы Дианы.

На гала-вечер LACMA в Лос-Анджелесе Кардашьян надела кулон-крест Attallah, который когда-то носила принцесса Диана. Это ожерелье — один из самых известных королевских аксессуаров.

Крест Attallah принцессы Дианы свет увидел в 1987 году, когда она посетила благотворительный вечер в Лондоне, надев это украшение.

Девушка на год отказалась от мытья головы шампунем.

Джорджия Пек рассказала, что перестала использовать покупные средства для ухода за волосами, отметив, что многие из них содержат вредные химические вещества. В свою очередь, Пек заявила, что раз в неделю моет пряди самодельным средством, в состав которого входят розмарин, лаванда, орегано, яблочный уксус и крапива.

Стилист Рогов призвал искать одну модную вещь в секонд-хендах.

По словам эксперта, текущей осенью и грядущей зимой в тренде будут меховые воротники, или горжетки. При этом специалист отметил, что найти данный предмет гардероба можно в локальных винтажных магазинах и магазинах поношенной одежды, а также на интернет-платформах для объявлений.

Зак Эфрон вернул свою подростковую прическу.

Актер сделал градуированный боб с пышной макушкой, рваными концами и косой челкой. 37-летнего артиста запечатлели в Лос-Анджелесе в рамках работы над новым проектом.