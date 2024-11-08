Американский актер Крис Эванс неожиданно сменил имидж. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

43-летний артист посетил премьеру фильма «Миссия: Красный» в Англии, в котором сыграл одну из главных ролей. Так, звезда киновселенной Marvel предстал перед фотографами в черной футболке, брюках и синей джинсовой куртке. При этом он надел коричневые замшевые ботинки и золотой кулон.

Кроме того, Эванс показал публике новый имидж. На размещенных кадрах видно, что он отрастил бороду, зачесал длинные волосы назад и дополнил образ круглыми очками с прозрачными линзами.

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