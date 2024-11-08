Мария Погребняк раскрыла секреты стройной фигуры после четвертых родов

Мария Погребняк раскрыла секреты сохранения стройной фигуры после четвертых родов
Пополнение в семье Марии Погребняк и ее супруга Игоря Головинского произошло в сентябре. Кадры из роддома многодетная мама публиковала в личном блоге. Спустя 2 месяца после родов по фигуре знаменитости и не скажешь, что с формами у Марии были какие-то проблемы. Но чудес в случае с физической формой не бывает: блогер проделала большую работу над собой и поделилась наблюдениями.
«Что хочу отметить: спорт необходим во время беременности, если, конечно, у вас нет противопоказаний! Я во время беременности и после родов питаюсь правильно. Исключила сладкое, мучное, газировку. Больше овощей, белка и простой воды. От отеков мне очень помогает массаж тела и лица», — призналась она. Впрочем, и без помощи пластических хирургов не обошлось — до операции пока дело не дошло, но инфлюенсер уже побывала на консультации у Тимура Хайдарова. «Причина не в эстетике, по здоровью», — объяснила Мария.