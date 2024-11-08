Мария Погребняк раскрыла секреты стройной фигуры после четвертых родов

Пополнение в семье Марии Погребняк и ее супруга Игоря Головинского произошло в сентябре. Кадры из роддома многодетная мама публиковала в личном блоге. Спустя 2 месяца после родов по фигуре знаменитости и не скажешь, что с формами у Марии были какие-то проблемы. Но чудес в случае с физической формой не бывает: блогер проделала большую работу над собой и поделилась наблюдениями.

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