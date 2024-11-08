Estelle Adony и Lise Charmel представили новую коллекцию в отеле «Метрополь»

В исторических интерьерах отеля «Метрополь» гости встретились на мероприятии, посвящённом миру искусства и утончённой красоты. Главной героиней вечера стала народная артистка России Илзе Лиепа. Тема взаимосвязи традиций и искусства, присущая стилю французского дома Lise Charmel, нашла отражение в атмосфере всего вечера.

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При входе гостей ждала инсталляция с историческими отсылками к творчеству Илзе. В стенах роскошного Красного зала «Метрополя» была представлена экспозиция образов разных лет. Можно было проследить становление женской сексуальности в 50-х, 60-х и 80-х годах, а также увидеть модели из новой коллекции «Мечты и звёзды».

Линейка вдохновлена путешествиями по древним городам Великого шёлкового пути, в ней соединились элегантность кроя и утончённость кружевных инкрустаций. Благородная палитра представлена в разнообразных оттенках — от нежного жемчужно-серого, глубокого изумрудного и тёмно-синего цвета до драматического чёрного.