Четыре сигнала, что вам пора приобрести новый бюстгальтер

Выбрать хороший бюстгальтер не проще, чем подобрать идеальную пару туфель. И когда вы, наконец, находите свою модель, расставаться с ней очень непросто. Тем не менее, менять бра необходимо регулярно. Стилист с многолетним опытом Вера Егорова подсказала ситуации, когда от элемента нижнего белья стоит избавиться и приобрести новый.

Чашечки слишком маленькие

Если вы не находитесь в возрасте до 25 лет, скорее всего, ваш организм уже завершил рост всех систем. И все же некоторые женщины приобретают бра с чашечками на размер меньше, чтобы не оставалось свободного пространства. Наш эксперт поясняет, что чашки, в отличие от бретелек, невозможно растянуть. Если вы чувствуете дискомфорт от маленького объема, не стоит это терпеть, вы можете нанести непоправимый вред здоровью молочной железы. Не забываем, что в период овуляции грудь может увеличиваться, что создает на нее дополнительную нагрузку.

Косточки оставляют следы

На самом деле, любой бюстгальтер с косточками будет отпечатываться на коже. Чем дольше вы носите бра, тем тоньше становится ткань в самых прилегающих местах, особенно, в зоне каркаса. Давление от косточек может увеличиваться, и следы начинают задерживаться на теле еще дольше, вы буквально протираете кожу в одном месте. Стилист рекомендует менять виды бюстгальтера как минимум пару раз в неделю, а истертый бра выбрасывать без сожалений.

Вы используете последние крючки

Известный факт, который многие женщины по какой-то причине игнорируют. Если вам приходится использовать последние крючки на бюстгальтере, это сигнал к тому, чтобы в скором времени заменить предмет женского гардероба. К слову, сразу же после приобретения не застегивайте бра на финальные застежки, используйте их от начала к концу, так вещь прослужит вам намного больше.

Косточки становятся заметными

Бывает и так, что каркас бюстгальтера вам никак не мешает, и все же появляется разрыв на ткани, откуда предательски выглядывает косточка. Постоянно заправлять основу бра и носить его дальше наш эксперт не советует. Как только происходит смещение косточек, бюстгальтер теряет форму, это особенно важно, если вы отличаетесь пышными формами. В деформированном виде бра не приносит пользы и может нарушить кровоток из-за смещения крепления.