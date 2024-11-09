Косметолог рассказала, как правильно выбрать шампунь

Для здоровья волос необходимо правильно подбирать шампунь. О том, как правильно выбрать средство гигиены для волос, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-косметолог Марият Мухина.

Чтобы правильно подобрать шампунь, необходимо учитывать pH волос, который в норме составляет от 4,5 до 5,5, поделилась врач.

Шампунь необходимо подбирать с учетом особенностей волос и кожи головы, тогда волосы будут хорошо расти и не будут ломаться. Например, pH 8–14 является щелочной средой, она подходит для жирных волос, так как максимально открывает чешуйки кутикулы. А pH до 6 — кислая, подходит для сухих и ломких локонов, так как делает их более гладкими, — рассказала косметолог.

Слишком интенсивные процедуры могут негативно сказываться на здоровье волос, понижая их pH до щелочного уровня. Необходимо выбирать такое средство, где уровень этого показателя шесть или ниже шести.

С возрастом кожа на голове стареет и становится сухой. Чтобы с этим справиться, необходимо использовать бальзамы для волос и увлажняющие шампуни, а также маски для волос.

О том, как еще можно ухаживать за своими волосами, Мухина подробно рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

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