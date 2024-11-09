Секреты ухода за сухими волосами

Давайте вспомним, какую прекрасную погоду подарила нам природа летом и сколько солнца, а вместе с этим и сухость волос и кожи. Волосы недаром называют женской гордостью. Особенно, если они гладкие, блестящие, струящиеся как шелк. Как вернуть пострадавшим былую красоту, рассказала стилист-колорист Юлия Никифорова. И не все здесь так очевидно, как вы думали.

Этап первый: очищение

Обязательно используйте теплую, даже лучше прохладную воду для мытья. Хорошо очищая кожу головы, мы даем коже возможность правильно функционировать.

«При мытье мы делаем массаж головы и тем самым усиливаем кровоток к волосяной луковице. Кровь приносит не только кислород, необходимый для роста волос, но и питательные вещества и витамины, они делают волосы изнутри сильными», — говорит эксперт.

Важно обращать внимание на средства

Также немаловажный фактор — это то, какие средства вы используете для очищения. Нам известны очищающие глины, скрабы, пилинги, мыло, гели и шампуни, ковошинги и кремы. Гель для душа схож по щелочной среде с мылом.

«Высокое содержание щелочи в моющем средстве — это сухие волосы и кожа, шелушение и зуд, тусклый цвет волос. Для окрашенных волос обязательно выбирать шампуни для восстановления или 'post color»«, — советует Юлия.

Это пролонгирует ваш цвет на 70% дольше, и придаст окрашенным прядям стойкости и блеска. Ковошинг и очищающие кремы используются для очень пористых и сухих волос, это самое бережное и минимальное очищение.

Уход за длиной

Кондиционеры, бальзамы, маски — это то, что помогает закрыть кутикулярный слой и сделать волосы гладкими и шелковистыми. Кондиционеры и бальзамы — средства из одной группы. Они помогают нам распутывать и сглаживать волосы, расчесывать их легко и быстро. Применять их необходимо каждый раз при мытье и на длинные волосы тоже всегда обязательно.

«Маски ухаживают, восстанавливают и питают волосы. В них содержатся насыщенные масла, питательные вещества и эликсиры растений. Применение раз в неделю обязательно. В день, когда используется маска, кондиционер не нужен», — обращает внимание колорист.

Высокие температуры дадут больший эффект

Если вы решили посетить бани или хамамы, то возьмите с собой любимую маску для волос и щедро распределите ее по волосам прямо в бане или хамаме. Высокие температуры дадут больший эффект, чем обычное нанесение маски дома.

Лайфхак

Все ухаживающие средства по типу масок для волос здорово наносить не один раз, а два. Так вы удвоите эффект от средства, ведь для сухих волос важно не только питание, но и восстановление по всей длине.

Спреи для легкого расчесывания

«Спреи наносятся на влажные волосы сразу после полотенца, но перед расчесыванием. Это важно, чтобы не повредить их», — рассказывает стилист.

Спреи смягчают, разглаживают локоны и помогают их укладывать.

Термозащита

«И, конечно, перед использованием горячих инструментов фенов или щипцов обязательно пользуйтесь термозащитой. Они предотвращают повреждение, ломкость, сухость и появление секущихся кончиков», — отмечает Юлия.

А еще важна UF-защита для волос, ведь сухость волос провоцируют и вредные солнечные лучи. (Это вам на будущее).

Сейчас уже точно все вошли в привычный ритм жизни после лета, и можно выделить больше времени на уходовые процедуры. Следуйте советам нашего эксперта в своей бьюти-рутине — и убедитесь в блестящем и здоровом результате. И помните: на таких волосах укладки и прически держатся дольше!