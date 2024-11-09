Стилист Александр Рогов призвал носить блузы с замшей для флирта

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов объяснил, как носить трендовый образ для флирта. Об этом сообщает Telegram-канале.

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Накануне стилист назвал богемные блузы лучшим выбором для флирта. После этого он дал рекомендации, как носить тренд в повседневной жизни.

«Вчера писал про подобные так вот, носить такие воздушные блузы можно не только летом, но и сейчас, миксуя их с джинсами, кожей или замшей», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов заявил, что прозрачные вещи будут актуальны этой осенью. Стилист советовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Александр Рогов также показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.