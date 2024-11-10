50-летняя Пенелопа Крус снялась для журнала Vogue

Актриса Пенелопа Крус приняла участие в съемке для глянцевого журнала Vogue Hong Kong. 50-летняя звезда фильма «Пираты Карибского моря» примерила смелые образы, продемонстрировав фигуру. Кадры со знаменитостью опубликованы на официальной странице модного издания соцсети.

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На одном из фото Пенелопа Крус предстала в облегающем боди, которое было надето поверх сетчатых колготок. Актриса дополнила образ массивным ожерельем с бусинами из ассортимента люксового бренда Chanel. Артистке сделали макияж с акцентом на глаза и пышную прическу. Также звезда «Пиратов Карибского моря» позировала в белом боди с поясом на талии и черным атласным бантом, накинув на плечи укороченный жакет Chanel. Кроме того, актриса примерила кардиган свободного кроя, при этом не надев штаны.

Говоря о своих секретах красоты, артистка признавалась, что особое внимание уделяет уходу за кожей лица. Так, Пенелопа Крус использует нефритовый массажер.

«Мой визажист Пабло Иглесиас использовал нефритовый валик на съемках нашего последнего фильма, и знаете что? Это действительно работает», — делилась актриса.

Пенелопа Крус всегда очищает и увлажняет кожу. Звезда «Пиратов Карибского моря» считает, что красота начинается изнутри, поэтому старается придерживаться правильного питания и не употреблять молочные продукты и сахар.

«Я стараюсь избегать молочных продуктов и сахара. Ем много фруктов, овощей и качественного животного белка. Сейчас я также пью много воды, чего я раньше не делала», — признавалась Пенелопа Крус.

Поддерживать себя в хорошей форме знаменитости помогают занятия бикрам-йогой, которая «полностью изменила» ее тело. Также Пенелопа Крус практикует трансцендентальную медитацию, во время которой произносится мантра.

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