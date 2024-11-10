Секреты красоты стюардесс: хитрости для стойкого макияжа
Эксперты узнали у стюардесс, как им удается поддерживать идеальный внешний вид во время перелетов, сообщает издание Marie Claire.
Требования к стюардессам
Бортпроводницы поделились, какие требования обычно предъявляют авиакомпании к их внешнему виду. Так, макияж должен быть сдержанным - неоновые тени и смоки ай под запретом. Разнообразить нюдовые оттенки разрешается с помощью стрелок. Волосы следует аккуратно укладывать и фиксировать, поэтому обычно стюардессы делают низкий пучок и используют сеточку.
Требования к внешнему виду бортпроводниц зависят от авиакомпании. В некоторых разрешен красный маникюр, но это скорее исключение. Поэтому на ногтях стюардесс можно увидеть либо нюдовое покрытие, либо френч.
Секреты макияжа бортпроводниц
Главное правило, которого придерживаются стюардессы, - использовать стойкие средства.
Одна из бортпроводниц поделилась, как пошагово делать макияж перед долгим перелетом:
- В первую очередь на кожу наносится увлажняющее средство, а затем - база для лица. Праймер необходим для того, чтобы продлить стойкость макияжа и сделать тон кожи более ровным. Некоторые наносят тональный крем, другие же - пудру.
- Брови лучше укладывать гелем с эффектом суперфиксации. Если перелет долгий, очень важно сделать выбор в пользу водостойких средств.
- Перед тем, как наносить тени, необходимо воспользоваться основной для век для продления стойкости макияжа. Цвета теней - в основном кремовые или пудровые, чтобы выделить глаза.
- Последние штрихи включают в себя румяна, бронзер, тушь и помаду в красных или розовых оттенках. Некоторые стюардессы рисуют стрелки, чтобы подчеркнуть взгляд.