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Секреты красоты стюардесс: хитрости для стойкого макияжа

Эксперты узнали у стюардесс, как им удается поддерживать идеальный внешний вид во время перелетов, сообщает издание Marie Claire.

Секреты красоты стюардесс: хитрости для стойкого макияжа
© globallookpress.com

Требования к стюардессам

Бортпроводницы поделились, какие требования обычно предъявляют авиакомпании к их внешнему виду. Так, макияж должен быть сдержанным - неоновые тени и смоки ай под запретом. Разнообразить нюдовые оттенки разрешается с помощью стрелок. Волосы следует аккуратно укладывать и фиксировать, поэтому обычно стюардессы делают низкий пучок и используют сеточку.

Требования к внешнему виду бортпроводниц зависят от авиакомпании. В некоторых разрешен красный маникюр, но это скорее исключение. Поэтому на ногтях стюардесс можно увидеть либо нюдовое покрытие, либо френч.

Секреты макияжа бортпроводниц

Главное правило, которого придерживаются стюардессы, - использовать стойкие средства.

Одна из бортпроводниц поделилась, как пошагово делать макияж перед долгим перелетом:

  1. В первую очередь на кожу наносится увлажняющее средство, а затем - база для лица. Праймер необходим для того, чтобы продлить стойкость макияжа и сделать тон кожи более ровным. Некоторые наносят тональный крем, другие же - пудру.
  2. Брови лучше укладывать гелем с эффектом суперфиксации. Если перелет долгий, очень важно сделать выбор в пользу водостойких средств.
  3. Перед тем, как наносить тени, необходимо воспользоваться основной для век для продления стойкости макияжа. Цвета теней - в основном кремовые или пудровые, чтобы выделить глаза.
  4. Последние штрихи включают в себя румяна, бронзер, тушь и помаду в красных или розовых оттенках. Некоторые стюардессы рисуют стрелки, чтобы подчеркнуть взгляд.