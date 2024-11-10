Секреты красоты стюардесс: хитрости для стойкого макияжа

Эксперты узнали у стюардесс, как им удается поддерживать идеальный внешний вид во время перелетов, сообщает издание Marie Claire.

Требования к стюардессам

Бортпроводницы поделились, какие требования обычно предъявляют авиакомпании к их внешнему виду. Так, макияж должен быть сдержанным - неоновые тени и смоки ай под запретом. Разнообразить нюдовые оттенки разрешается с помощью стрелок. Волосы следует аккуратно укладывать и фиксировать, поэтому обычно стюардессы делают низкий пучок и используют сеточку.

Требования к внешнему виду бортпроводниц зависят от авиакомпании. В некоторых разрешен красный маникюр, но это скорее исключение. Поэтому на ногтях стюардесс можно увидеть либо нюдовое покрытие, либо френч.

Секреты макияжа бортпроводниц

Главное правило, которого придерживаются стюардессы, - использовать стойкие средства.

Одна из бортпроводниц поделилась, как пошагово делать макияж перед долгим перелетом: