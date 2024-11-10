Какие стандарты красоты были в СССР

Специалисты рассказали о модных тенденциях в советские годы, сообщает издание Maxim.

1920-1930-е годы

В 1920-е годы стандартов красоты почти не существовало. Партия не одобряла чрезмерные украшения и косметику, поэтому женщины этим не пользовались. При этом комсомолок, которые надевали короткие юбки и использовали румяна, стыдили на собраниях.

Почти все представительницы слабого пола делали короткую стрижку, поскольку она была удобнее во время работы, чем длинные волосы. Кроме того, стрижки противопоставлялись старорежимным косам.

Худоба еще не была в моде, поэтому считалось, что идеальная женщина должна иметь округлые формы.

В 30-е годы советские дамы начинают пользоваться косметикой с одобрения партии, а также повально перекрашиваются в блонд. Вместо бровей было модно рисовать тонкие ниточки.

Советские актрисы стали вдохновляться западной модой и хотели быть похожими на Марлен Дитрих и Грету Гарбо.

1950-е годы

После войны о красоте тела мало кто думал, а сотни тысяч советских граждан страдали от недобора веса. Пропаганда продолжала культивировать образ труженицы, которая должна была произвести на свет новые поколения и много работать.

Типичная советская женщина в эти годы носила простую одежду прямого кроя и не пользовалась косметикой.

Одна после смерти Сталина в 1953 году модные тенденции стали стремительно меняться.

Середина 1950-х - середина 1960-х

В то время на экраны вышел фильм "Карнавальная ночь", в котором Людмила Гурченко предстала в платье с диоровским силуэтом. Теперь девушки захотели носить наряды, которые подчеркивали талию.

Кроме того, в моду вошла худоба, и советские женщины стали увлекаться диетами для достижения желаемых параметров.

Образцами для подражания стали Светлана Светличная, Наталья Варлей и другие популярные актрисы.

1970-е годы

Главные три тренда эпохи - голубые тени, стрелки и обведенный контур губ. Именно такими были Надя из "Иронии судьбы", Людмила Калугина из "Служебного романа" и Зина из "Иван Васильевич меняет профессию". Если в кино хотели показать модницу, то визажисты наносили именно такой макияж. Голубой цвет теней был популярен потому, что его было легче всего достать.

Помимо этого, в моду входят брюки-клеш, жилеты, вязаные и растянутые свитеры и сарафаны-макси. Все это было невозможно достать, поэтому женщины шили вещи сами с помощью швейных машинок.

Худоба становилась все более модной.

1980-е годы

Железный занавес упал, и мода начала развиваться очень быстро и хаотично. По телевизору стали показывать иностранные сериалы, а в киосках продавались зарубежные журналы. Теперь советские модницы следовали главному правилу: все должно быть ярко.

Женщины старались достать в огромных очередях перламутровые тени и помады, и щедро наносили косметику на лицо.

Мода на худобу прочно закрепилась, а образцами для подражания стали такие актрисы, как Елена Яковлева, Анна Самохина и Татьяна Друбич.