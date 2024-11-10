Четыре неочевидные ошибки в макияже, которые делают вас старше

Кажется, что повседневный макияж не требует особой подготовки, ведь с ним справится любая. На самом деле, вы можете совершать непростительные ошибки, которые визуально придадут вам возраста. Визажист Дарья Антипенко рассказала, о чем стоит помнить каждый раз, когда вы открываете косметичку.

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Истонченные брови

Конечно, многое зависит от вашего стиля, но абсолютному большинству женщин не идут тонкие брови. Визажист: «Вы утяжеляете лицо, даже если не страдаете от асимметрии и лишнего веса». Особенное внимание бровям необходимо уделить женщинам после 50, когда естественный оттенок выцветает и сами волоски становятся жестче, а значит, требуют тщательного ухода и окрашивания. Идеально, если вы обратитесь к бровисту, который построит новую форму по вашему лицу и подскажет, как поддерживать брови здоровыми и красивыми.

Нижняя подводка

Нам кажется, что подчеркивая нижнее веко, пусть и светло-коричневым карандашом, мы выделяем глаз. В реальности вы лишь привлекаете внимание к зоне под глазами, за которой мы не всегда следим. Кроме того, подчеркивание нижнего века зрительно уменьшает глаз, чего нам старательно следует избегать.

Темные румяна под скулами

Некоторые женщины предпочитают заменять классические светло-розовые румяна на более насыщенные в зимнее время. Так делать точно не стоит, придерживайтесь того оттенка, который подходит конкретно вашей коже. В течение года ничего не поменяется. Вторая проблема — темные румяна наносятся ниже линии скулы для создания тени. Визажист напоминает, что тень можно делать исключительно скульптором, а румяна ни в каком виде не подходят для этих целей. Вы лишь придадите лицу нездоровую розовинку.

Плотный консилер

Проблемы с выбором правильного консилера существовали всегда, и дело даже не в том, что необходимо подбирать средство, которое не скатается через пару часов после нанесения. Выбирая слишком светлое средство, вы обрекаете себя на создание светлых пятен под глазами, которые при разном освещении будут странно выделяться, акцентируя внимание на впадинках под глазами. Такой эффект моментально делает макияж «возрастным».