Эксперт рассказал, как носить мини-платье в холодный сезон

Когда холодные ветры начинают пробираться сквозь пальто, мини-платье может показаться не самым очевидным выбором для осенне-зимнего гардероба. Однако с правильными дополнениями оно способно стать универсальной основой для множества стильных образов. Вместе с Инной Панковой, соосновательницей модного бренда, мы разберем, как превратить трендовое мини в актуальный элемент трех совершенно разных стилей: вечерний выход, прогулка в парке и smart casual.

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Образ на вечер

Представьте себя на торжественном мероприятии или свидании в уютном ресторане. По словам нашего эксперта, здесь мини-платье может служить как канва для вашего образа. Выберите платье из плотной ткани, например, бархата или твида, чтобы добавить нотку роскоши и тепла. Добавьте черные колготки с высокой плотностью — это не только согреет, но и визуально удлинит ноги.

Что касается обуви, высокие сапоги до колена из замши или лакированной кожи станут идеальным завершением наряда. Броский акцент — массивные серьги и стильный клатч — добавят лоска вашему образу и подчеркнут его вечерний характер.

Отправляемся на прогулку в парк

Для комфортной прогулки наденьте мини-платье из теплого трикотажа. Сверху накиньте уютный oversize-свитер или кардиган нейтрального оттенка. Совет от эксперта: выбирайте длинный кардиган, если хотите сделать образ более мягким и романтичным.

Обувь имеет ключевое значение: ботинки на шнуровке или стильные челси придадут образу непринужденности и защитят от холода. Длинный шарф добавит слоистости вашему наряду, делая его не только модным, но и практичным.

Smart casual стиль

Для офиса или встречи с друзьями мини-платье можно адаптировать под стиль smart casual. Достаточно сочетать его с блейзером строгого кроя — предпочтительно темных оттенков или в клетку. Этот элемент гардероба добавит строгости за счет прямых линий.

Колготки средней плотности вместе с лоферами или ботильонами помогут создать элегантный и удобный образ. Завершите его акцентами: лаконичные украшения, а также сумка-тоут подчеркнут вашу внимательность к деталям.

Мини-платье на холодный сезон открывает перед вами мир модных возможностей — будь то изысканный вечерний выход, расслабленная прогулка по парку или утонченный smart casual стиль. Эксперт: