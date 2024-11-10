Как прошел конкурс красоты «Мисс Земля» в этом году

В филиппинском городе Параньяке завершилась церемония награждения победительниц «Мисс Земля» — одного из четырех крупнейших международных конкурсов красоты. На этот раз в нем принимали участие представительницы 76 стран, включая Россию и Белоруссию. Екатерина Щеглова из Белоруссии не дошла до финала, а вот россиянка Екатерина Романова держалась почти до самого конца. Самой красивой девушкой планеты признали австралийку Джессику Лейн.

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В конкурсе «Мисс Земля» победили девушки из Австралии, Исландии, США и Перу

В ходе церемонии отсеялись большинство участниц. Остались представительницы сначала только 20, а затем 12 стран, в том числе России, Исландии, Пуэрто-Рико, Маврикия, Нигерии, Намибии, Австралии, Доминиканы, США, Кабо-Верде, Перу и Филиппин. Затем из конкурса выбыли филиппинка и девушки из трех африканских стран — Маврикия, Нигерии и Намибии.

Остались восемь участниц. Им предстояло вытянуть листки со случайными темами, о которых нужно говорить. Девушке из Перу досталось слово «война», участнице из Доминиканы — «хейтеры», американке — «семья», исландке — «поколение Z», а австралийке — «популярность». Россиянке Екатерине Романовой пришлось излагать свои мысли о слове «деньги». Она отвечала по-русски.

«Для меня деньги не имеют огромного значения. Хотя мы живем в таком мире, где деньги имеют огромное значение. Мне кажется, что вопрос задан очень уместно, потому что мы все красивые девушки. И я думаю что деньги -- это действительно сейчас очень важно, но они не должны быть на первом месте. Я девушка, и для меня на первом месте — это семья, это дети, и я считаю, что мы все, абсолютно все должны думать только о нашем будущем», — Екатерина Романова, победительница конкурса «Краса России».

Это был последний этап, в котором участвовала россиянка. После него организаторы объявили четырех победительниц — по одной на каждую стихию.

Фаворитками конкурса с самого начала считались Храфнхильдур Харальдсдоттир из Исландии и американка Беа Миллан-Виндорски. Прогнозы оправдались: представительница США получила титул Мисс Вода, а исландка стала Мисс Воздух. Титул мисс Огонь получила Нива Антезана из Перу. Абсолютной победительницей конкурса и обладательницей титула Мисс Земля стала 21-летняя Джессика Лейн из Австралии.

21-летняя австралийка Джессика Лейн борется с «быстрой модой» и сетями для защиты пляжей от акул

Джессика Лейн — первая австралийка в истории конкурса красоты «Мисс Земля», которой удалось занять первое место. Она учится в университете Саншайн-Кост по направлениям журналистика и литературное творчество.

Когда в августе Лейн победила в национальном конкурсе «Мисс Земля Австралия», она признавалась, что у нее пока не так уж много достижений даже по сравнению с соперницами. Но, в отличие от них, она росла не в большом городе и, по ее словам, видит природу не только по телевизору, а это довольно важно для «Мисс Земля» из-за экологической направленности конкурса.

«Я всегда вижу, в чем заключается проблема, и мне хочется пойти и что-то сделать, а не просто сидеть и жалеть себя или других. Я всегда была человеком действия», — Джессика Лейн, победительница «Мисс Земля — 2024».

Еще до участия в «Мисс Земля» Лейн принимала участие в нескольких природоохранных инициативах. Среди прочего она собрала почти 10 тысяч австралийских долларов на исследование лейкемии и добивалась, чтобы в ее родном Саншайн-Кост заменили устаревшие сети для защиты пляжей от акул, в которых запутываются и гибнут другие животные.

Еще одна проблема, которая ее волнует, — распространение так называемой «быстрой моды». В последние годы одежда производится с огромной скоростью, продается очень дешево, быстро устаревает и выбрасывается. Об этом Лейн говорила в финале «Мисс Земли», когда ее попросили поделиться своими мыслями о слове «популярность». По ее словам, стоит меньше стремиться к популярности, поскольку именно это поддерживает «быструю моду».

Представительница России показала платье из пенопласта и победила в номинации «Красота лица»

Россию на конкурсе представляла 23-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка, которая в 2023 году стала обладательницей короны на конкурсе «Краса России».

Екатерина занималась танцами и боксом, окончила режиссерский факультет в одном из вузов Санкт-Петербурга, участвовала в съемках кино и сериалов как актриса. Она утверждает, что участвовать в «Красе России» ей предложили организаторы конкурса, которые нашли ее через соцсети. Она согласилась на предложение и не сомневалась, что выиграет. Так и произошло.

«Это мой первый в жизни конкурс красоты. Организаторы просто написали мне в соцсетях и предложили принять участие. Честно, я не сомневалась в своей победе. Обычно все мои мечты сбываются. Меня поддерживали молодой человек и моя семья», — Екатерина Романова, победительница конкурса «Краса России».

После победы Романова призналась, что организаторы «Красы России» сочли, что у нее есть несколько лишних килограммов, поэтому перед дефиле в купальниках ей пришлось худеть.

«Сказали, что мне нужно подсушиться, потому на протяжении двух недель я питалась одними белками, но в день финала позволила себе пиццу», — рассказывала она.

Уже после конкурса на Романову обрушилась волна критики: недовольные обвиняли ее в том, что ее красота — не природный дар, а результат пластических операций. Однако Романова отвергает все эти спекуляции.

«Люди пишут, что я сделала себе пластические операции, что у меня не настоящие нос, щеки, зубы. Конечно, все это неприятно. У меня все натуральное. Много пишут о том, что я протеже кого-то, заплатила деньги, чтобы выиграть, и в этом духе. Все это неправда. Важно верить в себя, уметь показывать свои таланты и ходить на кастинги», — Екатерина Романова, победительница конкурса «Краса России».

На конкурсе «Мисс Земля» Романова продемонстрировала необычное платье от санкт-петербургского дизайнера Анастасии Оды. Жесткое каркасное платье было сделано из переплавленного пенопласта, полиэстера и битого стекла. Его рельеф должен был напоминать о земных недрах и каменных скалах, где скрываются драгоценные кристаллы и полости с острой сверкающей друзой. Романова также стала одной из победительниц в номинации «Красота лица».

Как проходил конкурс «Мисс Земля»

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Он появился относительно недавно — в 2001 году. Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается Мисс Земля, но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

Конкурс основан в Филиппинах, поэтому чаще всего его финал проходит именно в этой стране. Так произошло и в 2024 году. Конкурсантки прибыли в Манилу в конце октября. В этом году темой конкурса было «Наследие».

Девушки должны были представить в своих выступлениях и костюмах культуру родных стран, национальные традиции и практики, которые передаются из поколения в поколение. Тема созвучна общей миссии конкурса — заботе об экологии и сохранении дикой природы.

Фокус на экологии выражается и в том, что девушки ездят убирать леса и пляжи. Они собирают пластик и другой мусор в популярных точках Филиппин. Кроме того, они участвуют в многочисленных инициативах по сохранению редких видов флоры и фауны, сортировке мусора и сохранению ресурсов. Участницы высаживают цветы и растения и демонстрируют преимущества магазинов секонд-хенд.

Чтобы занять первое место, нужно продемонстрировать интеллект, изящество, осанку и правильный настрой

Конкурс продолжается несколько недель. На пути к церемонии награждения девушки принимают участие в промежуточных состязаниях. Среди них конкурс талантов, демонстрация вечерних нарядов, дефиле в купальниках, а также модный показ нарядов из переработанных материалов.

При этом интеллектуальные способности и знание экологических проблем составляют 30 процентов от финального балла. Доля в 35 процентов отводится красоте и знаниям, 20 процентов — это изящество фигуры и спортивная форма, 10 процентов — осанка, 5 процентов — общий настрой.

В этом году девушки также могли повысить количество баллов перед финалом, получив титул «Любимица прессы», «Лучшая внешность» и «Лучший традиционный филиппинский наряд».

Четыре победительницы в номинации «Лучшая внешность» получают «Звезду надежды», которая удваивает полученные до финала голоса зрителей. Девушка с наибольшим количеством голосов награждается титулом «Выбор зрителей», который закрепляет за ней место в двадцатке финалисток.

Участница из Японии попала в неприятную ситуацию из-за незнания языка и электронного переводчика

В этом году на конкурсе не обошлось без скандала. Хотя большинство девушек говорят на английском, некоторые из них знают его не в совершенстве и испытывают трудности на сцене. В неловкую ситуацию попала участница из Японии, 21-летняя Энн Фурукава.

Во время интервью девушка решила воспользоваться Google-переводчиком. Она набрала свой ответ на смартфоне, а затем проиграла аудио перевода. Зрителей и других конкурсанток такой шаг сбил с толку и вызвал смех. На бьюти-форумах Фурукаву раскритиковали за незнание языка и неизящный подход к проблеме, недостойный участницы конкурса красоты.

Другие пользователи отметили, что организаторы плохо справились со своей работой. Ведь они знали о проблеме участницы и, несмотря на это, не предоставили ей переводчика.

Это уже не первый раз, когда конкурс подвергается критике. В 2022 году претендентки на корону жаловались на то, как сконструировали сцену: по схеме было непонятно, где можно ходить, чтобы не испортить наряды и купальники.

Кроме того, в 2023 году у представительницы России Дарьи Луконькиной украли мобильный телефон во время подготовки к финалу во Вьетнаме. Воры разрезали ее сумку, когда она и другие финалистки «Мисс Земля» участвовали в городском марафоне.