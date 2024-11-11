Эмирейтс выпустила лимитированную линейку аксессуаров с Copenhagen Design

Эмирейтс и датская компания Copenhagen Design представляют эксклюзивную коллекцию повседневных аксессуаров. Предметы выполнены в фирменном золотом цвете Эмирейтс, в который окрашен логотип авиакомпании.

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Ассортимент уникальной линейки Эмирейтс x Pantone от Copenhagen Design включает предметы с тщательно продуманным дизайном: брелок из прочного нейлона с петлей, складной зонт, хлопковую сумку-тоут, блокнот в твердом переплете с закладкой и кружку ручной работы. Товары отличаются узнаваемым золотым оттенком из цветовой палитры Pantone.

© Antenna Daily

Качество материалов, из которых произведены коллекционные аксессуары, а также дизайн от Copenhagen Design отражают премиальную идентичность бренда авиакомпании. Они доступны для заказа эксклюзивно на сайте официального магазина Эмирейтс.

© Antenna Daily

Эмирейтс приближается к празднованию своего 40-летнего юбилея, и новое сотрудничество символизирует знаменательный путь авиакомпании — от скромных начинаний до мирового лидерства с маршрутной сетью на пяти континентах.

© Antenna Daily

Легендарный логотип Эмирейтс и фирменные красные и золотые цвета разработаны агентством Negus & Negus в 1985 году, когда была основана авиакомпания. Несмотря на то, что некоторые элементы со временем претерпели изменения, бренд сохраняет верность цветовой палитре, а изящный логотип на основе арабской каллиграфии остается нетронутым.

© Antenna Daily

Фирменный логотип Эмирейтс известен во всем мире – он располагается на фюзеляже авиалайнеров, которые летают в 148 аэропортов в 80 странах. Обширный спонсорский портфель Эмирейтс дает возможность размещать примечательный брендинг на полях крупнейших мировых спортивных турниров и культурных мероприятий.