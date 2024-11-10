Специалисты рассказали, как правильно снимать гелевое покрытие с ногтей, чтобы их не испортить, сообщает издание Marie Claire.

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По словам экспертов, есть два способа снятия стойкого покрытия - с помощью специальной жидкости и аппаратный.

Преимущество аппаратного снятия состоит в том, что убирается только верхний слой, а база остается на ногтевой пластине. База не позволяет повредить ноготь дальше, и ногтевая пластина не становится хрупкой.

Специальная жидкость для снятия гелевого покрытия имеет в составе агрессивные компоненты, которые воздействуют на ноготь, запуская химические реакции. Поэтому лучше сделать выбор именно в пользу аппаратного снятия, утверждают специалисты.

Само по себе гелевое покрытие не вредно само по себе, если его удалять деликатно и вовремя. Эксперты советуют не носить лак более двух недель, а также снимать его только в салоне, а не самостоятельно. Кроме того, важно не наносить покрытие под самую кутикулу, чтобы ноготь продолжал дышать.