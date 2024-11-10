Как выбрать перчатки

Эксперты поделились тремя советами по выбору перчаток. Уделить внимание нужно не только материалу, но и размеру.

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Во-первых, одним из важных пунктов при покупке перчаток является размер. Чтобы выбрать подходящую пару, необходимо учитывать параметры рук, а именно — длина и ширина кисти. Для этого достаточно сделать замер и свериться с таблицей размеров или биркой на изделиях. Перчатки могут иметь размер, указанный буквой или цифрами, обозначающими дюймы/сантиметры. Размеры для мужчин и женщин различаются.

Во-вторых, необходимо определиться с материалом перчаток. Шерстяные — универсальный, очень теплый вариант, но они впитывают влагу и быстро изнашиваются. Кожаные перчатки, наоборот, при должном уходе проживут не один сезон, но подойдут не ко всем стилям одежды.

В-третьих, обратите внимание на модель перчаток. Классические — универсальный тип, который подходит всем людям. Перчатки без пальцев подойдут для людей, которые часто использует телефон на ходу. Длинные перчатки каждую осень возглавляют тренды и при этом хорошо сохраняют тепло. Для ребенка отличным вариантом будут перчатки-трансформеры с откидными пальцами.

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