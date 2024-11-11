Россиянка попала в топ-8 красивых девушек планеты

На днях на Филиппинах прошел финал международного конкурса красоты «Мисс Земля-2024», который входит в «Большую четверку» мировых конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл».

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Россию на этом престижном событии представляла 23-летняя Екатерина Романова, родом из Новокузнецка, Кемеровской области. Сейчас девушка живет в Санкт-Петербурге и работает моделью.

Екатерина, ставшая «Красой России» в прошлом году, получила возможность представить страну на конкурсе «Мисс Земля» и смогла войти в число восьми финалисток, но, несмотря на высокую конкуренцию, не одержала победу.

Главный титул конкурса завоевала Джессика Лэйн из Австралии, а короны «Мисс Воздух», «Мисс Вода» и «Мисс Огонь» получили, соответственно, Графнхилдур Харальдсдоттир из Исландии, Беа Миллан-Виндорски из США и Ниве Антезана из Перу.

Екатерина Романова — девушка с многогранными талантами. Она получила высшее образование в Российском государственном социальном университете, окончив факультет режиссуры массовых мероприятий.

Творческие способности Екатерины проявились еще в детстве: она занималась танцами, играла в театре и принимала участие в культурных проектах. В прошлом году Романова дебютировала как актриса, исполнив главную роль в фильме «Спарта-2», премьера которого ожидается в скором времени.

Сейчас Екатерина не только работает моделью, но и ведет активную жизнь в социальных сетях, где делится с подписчиками успехами, новыми проектами и повседневной жизнью.

Она также участвует в благотворительных инициативах и поддерживает проекты, связанные с защитой окружающей среды, демонстрируя приверженность основным целям конкурса «Мисс Земля».