Модные тенденции: девять трендов в макияже зимой 2024 года

Всего пару недель до зимы. Синоптики гадают о погодных изменениях в ближайшем будущем, а популярные визажисты делятся модными тенденциями этого сезона. Эстетика и новаторство погрузят нас в захватывающий мир экстравагантных решений и всегда актуального металлика. Рассказываем о самых интересных решениях в макияже, способных раскрасить долгую зиму яркими красками.

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Cold girl makeup

Все бьюти-гуру уже знакомы с этим трендом, он актуален с прошлого года. Румяна вновь играют ключевую роль в макияже. Тренд на "зимний румянец", вдохновленный натуральным цветом лица после прогулки на свежем воздухе, предполагает использование розовых и ягодных оттенков, чтобы освежить облик и придать ему немного романтичности и естественности. Не бойтесь переборщить, в этом сезоне работает правило — чем больше, тем лучше.

Эффект "глянцевых губ"

Губы с блеском — тренд, который обещает вернуться этой зимой. Глянцевые помады и блески придают губам объем и подчеркивают их естественную красоту. В моде будут как классические прозрачные блески, так и бальзамы с легким оттенком, которые создадут эффект естественной легкости.

Металлические элементы

Сезон обещает множество металлических акцентов в макияже, от теней для век до помад и хайлайтеров. Металлик — это не только про стиль и элегантность, но и про возможность экспериментировать с текстурами и оттенками. Серебристые и золотистые нотки добавят образу особую выразительность, создавая эффект загадочности и притягательности.

Минимализм

Если раньше макияж без макияжа был чем-то вроде «ужина без десерта», то сейчас это — "основное блюдо". Акцент на естественность означает идеальную кожу и легкий макияж, чтобы создать безупречный образ с минимальными усилиями. Для этого достаточно нанести BB крем (легкое тональное средство), уложить брови и увлажнить губы. (А если сильно хочется выделить глаза — советуем воспользоваться коричневой тушью.)

Трафаретная геометрия

Этот тренд подходит для тех, кто любит строгий порядок и симметрию. Графические элементы станут фаворитами тех, кто не боится выделяться, будто отправляется на подиум каждый раз, когда выходит в магазин. Стрелки могут быть прямыми или ломаными, но всегда — прекрасным архитектурным дополнением вашего образа.

"Снежный барс" ресниц

Зима — самое время для царственного взгляда, и длинные, густые ресницы станут вашими антуражными спутниками. В тренде будет белая тушь, которая сделает из вас снежную королеву, а также коричневая, которая придаст образу сдержанность и лаконичность. Достаточно лишь немного волшебства, чтобы ваши глаза стали главным центром притяжения. И помните, правило “чем больше, тем лучше” все еще работает. В этом тренде мы скажем многослойному эффекту победное “да”.

Мягкий контуринг

Этой зимой актуален натуральный и мягкий контуринг, который пришёл на смену резким линиям прошлых лет. В отличие от предыдущих сезонов, акцент делается на использование кремовых и жидких текстур с тщательно растушеванными границами, что позволяет подчеркнуть естественные черты лица и создать эффект лёгкого внутреннего свечения.

Губы Berrylicious

Ягодные оттенки на губах покоряют сердца этой зимой. Малиновый, вишневый, черничный – эта цветовая палитра несет в себе изящество и интригу, словно бокал благородного вина.

Арт-макияж

Арт-макияж завоёвывает сердца и косметички по всему миру. Это не просто макияж, а полноценный творческий акт — картины из цветов и линий, разрушающая все границы привычного. Дайте волю своему внутреннему Ван Гогу и забудьте все правила. Используйте любые цвета, техники и места. Чем смелее, тем лучше!