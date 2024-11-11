Стиль со скидкой: история модной Черной пятницы

Как «Черная пятница» стала символом распродаж в мире

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Первое упоминание термина «Черная пятница» было связано далеко не с шоппингом. Его использовали для обозначения биржевого кризиса, который произошел в Америке в 1869 году. Свое современное значение Черная пятница получила только в 1960-х, когда полиция Филадельфии использовала этот термин для описания высокого трафика и увеличения количества людей в магазинах после Дня благодарения.

Скоро ретейлеры заметили, что в первый день после праздников спрос на различные категории товаров увеличивается, и стали еще больше стимулировать покупателей. Постепенно понятие «Черная пятница» начало ассоциироваться с днем больших скидок и выгодных покупок. Сегодня это не просто распродажа, а целая традиция скидок и покупок по всему миру.

«Черная пятница» в разных странах мира

Родиной Черной пятницы являются Соединенные Штаты, но эта традиция быстро распространилась и в других странах, обретая свои особенности.

Канада

В какой-то момент канадский доллар стал стоить дороже американского, что вылилось шопинг-туризм из Канады в США в период Черной пятницы. Это побудило местных ретейлеров также запустить масштабные акции в конце ноября. С каждым годом к этому событию присоединяются все больше брендов и магазинов.

Китай

В Китае существует своя альтернатива Черной пятнице – День холостяков, который празднуется 11 ноября. Праздник существует с 90-х годов, однако традиция распродаж в этот день появилась не так давно. Ее создал крупнейший онлайн-продавец Alibaba, предложив большие скидки на собственной платформе Tmall в качестве поддержки одиноким людям.

Россия

В Россию Черная пятница попала благодаря онлайн-рейтейлерам. Такие онлайн магазины, как ASOS и Aliexpress открыли для российских покупателей невероятный феномен этого дня. За ними Черная пятница распространилась и в местных оффлайн и онлайн магазинах.

Мы привыкли, что скидки распространяются, в основном, на сегмент масс-маркета, который хочет быстрее распродать осенние товары и выложить на полки подготовленные зимние позиции. Однако Черная пятница актуальна и для брендов. Gucci, Prada, Louis Vuitton, Chanel выбирают стратегию, при которой покупателей будет привлекать не кричащая скидка в 50%, а уникальность и редкость самого товара. А вот товары Guess, Calvin Klein, Furla или Lacoste легко можно найти по сниженным ценам даже в официальных магазинах. Бренды сами уведомляют об этом покупателей на официальном сайте или рассылке.

Хорошей идеей в период скидок будет поискать маркеты и ярмарки, где можно найти что-то уникальное от молодых дизайнеров и локальных брендов. В Москве такие мероприятия часто устраиваются в пространстве Винзавода, завода «Кристалл» или Суперметалла.

Черная пятница наступила, надеемся, что вам удастся отыскать что-нибудь от любимых брендов по хорошей цене или порадовать неожиданными подарками своих близких.