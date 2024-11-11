Бренд-эксперт объяснил популярность нижнего белья Ким Кардашьян

Популярность нижнего белья бренда Ким Кардашьян объяснили
Эксперт по брендам и культуре Ник Эде объяснил популярность нижнего белья из ассортимента марки Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян. Соответствующий комментарий публикует издание The Sun.
Специалист заявил, что предпринимательница намеренно прибегает к сексуальности как к инструменту для продвижения компании и стимулирования продаж.
«Ким умело использовала собственное тело для показа коллекций, а затем подключила для этого целую плеяду популярных звезд, в том числе своих знаменитых родственников», — отметил он.
При этом, по мнению Эде, бизнесвумен намеренно снимает рекламу на однотонном фоне, чтобы зафиксировать взгляд покупателей на нижнем белье и телах моделей.
«Ким знает, что использование ее сестер — это блестящий способ поддерживать их известность, и она совмещает съемки с контентом для своих социальных сетей и семейного телешоу», — заключил собеседник портала.
В мае британскую певицу и дизайнера Викторию Бекхэм уличили в попытке разбогатеть, следуя по стопам Ким Кардашьян.