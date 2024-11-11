Какие модные сегодня вещи раньше носили только рабочие

Спецодежда, известная своей прочностью и долговечностью, возникла еще в эпоху промышленной революции несколько веков назад. С тех пор она стала важным элементом повседневной моды. Как спецодежда изменила наш гардероб, рассказывается в материале журнала «Энергия+».

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Ярким примером спецодежды, которая перешла в мир моды, являются джинсы. Во второй половине XIX века деним с металлическими заклепками завоевал популярность среди рабочих. Джинсы, джинсовые куртки и комбинезоны являются наследием промышленного прогресса и до сих пор занимают важное место в культуре.

Вельвет тоже считается прочной тканью, использовавшейся рабочими. Возможно, этот материал отошел бы на второй план с появлением новых тканей, если бы не его возвращение в моду.

Кроме того, именно рабочие первыми стали носить тонкие обтягивающие шапки во время осенних и зимних работ, которые известны сегодня как бини.

С развитием синтетических тканей деним и вельвет стали менее популярны. Теперь спецодежда изготавливается из огнеупорных, водоотталкивающих и быстросохнущих материалов. В повседневной моде начали преобладать такие ткани, как нейлон, полиэстер, лавсан, орлон и кримплен. С середины XX века синтетические материалы, включая капроновые чулки, виниловые сапоги и куртки, стали модными.

В настоящее время спецодежда продолжает оказывать влияние на моду, опережая ее в дизайне и технологиях. Например, ткань, используемая для костюмов нефтяников, должна быть прочной, устойчивой к нефтяным загрязнениям, антистатической, огнестойкой и легкой. Идеальная одежда для работы в арктических условиях сохраняет тепло и защищает от ветра и влаги, но при этом остается дышащей. Комфорт и долговечность в современных моделях костюмов также играют важную роль.

По словам руководителя разработки средств индивидуальной защиты компании «Газпром нефть» Елены Фалеевой, в зимних костюмах для нефтяников все чаще используются элементы активной спортивной одежды, а для летних — черты одежды, предназначенной для туризма, охоты и рыбалки.