Как правильно носить вернувшийся в моду жемчуг

По её словам, в отличие от прошлых лет, когда жемчуг был элементом исключительно классических образов, теперь он гармонично вписывается в различные стили. Одним из модных решений является использование нескольких слоев цепочек разной длины с жемчужными элементами.

Кроме того, в тренде украшения, такие как серьги и колье, в которых жемчуг присутствует лишь с одной стороны, что придает образу уникальный визуальный эффект, сообщает smartpress.by.

Ранее стало известно, как организовать бьюти-полку в стиле «недостаточное потребление». Также СМИ исследовало влияние моды из сериалов за 20 лет.