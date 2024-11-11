В каком наряде нужно встречать 2025 год

Считается, что для каждого Нового года есть идеальный наряд, который соответствует новому знаку. Так, 2025 год по китайскому гороскопу будет годом Деревянной Змеи. Встречать его рекомендуется в стильном и элегантном наряде без лишних ярких деталей, неона, страз и рюшей, выяснила у экспертов «Мойка78».

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В новогоднюю ночь нужно постараться выбрать эффектную одежду из качественных материалов с минималистичным дизайном. Считается, что детали должны быть утонченными, крой — оригинальным. Лучше не портить наряд стразами и другими украшениями, считают эксперты.

Лучше встречать 2025 год в платьях и костюмах естественных природных цветов. Подойдут, к примеру, все оттенки зеленого и коричневого, а также серый, белый и черный. От бесформенных костюмов и оверсайз специалисты советуют отказаться в пользу изящных, сидящих по фигуре нарядов. Также рекомендуется не выбирать для новогодней ночи одежду из кожи и меха или с анималистичным принтом — к примеру, леопардовым. Исключением может стать платье или костюм с узорами под змеиную кожу.

«Никакой театральности в образе быть не должно. Все исключительно стильно и элегантно», — подчеркивают эксперты.

Напомним, в прошлый раз каждая пятая россиянка призналась, что будет встречать Новый год в пижаме. При полном параде тогда собирались предстать перед гостями 48,9% жительниц России.