Ксения Собчак раскритиковала сумку-сельдерей за 500 тысяч рублей

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала сумку за полмиллиона рублей. Об этом она написала в Telegram-канале.

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Сумка была выполнена в форме пучка сельдерея.

«С такой #вещьюдня ваш выход с легкостью превратится и в #перформансдня) Клатч Moschino, цена около 500 000 руб.», — написала Собчак.

До этого Ксения Собчак раскритиковала Дженнифер Лопес в шортах. Певица вышла на публику в шерстяных коричневых шортах, кардигане с пайетками и высоких сапогах. Однако Ксения Собчак не оценила образ певицы.

В августе 2024-го Ксения Собчак раскрыла стоимость квартиры в Дубае. Она приобрела в рассрочку трехкомнатную квартиру в Дубае за $1,6 миллиона. Ее площадь составляет 162 квадратных метра. Как отмечает Telegram-канал, к августу 2024-го цена на недвижимость знаменитости выросла до $1,9 миллиона.