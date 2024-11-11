Дерматолог предупредил, что будет, если не смывать косметику перед сном

Остатки декоративной косметики не позволяют коже дышать и могут способствовать преждевременному старению. Врач-дерматолог Александр Папин рассказал «Клопс», почему нужно обязательно смывать макияж перед сном.

Кожа — самый большой орган нашего тела, ей крайне необходим кислород и питательные вещества.

«Нередко слышу от пациенток, что у них от усталости после рабочего дня нет сил смывать макияж. Но удалять остатки декоративной косметики просто необходимо!» — предупредил дерматолог.

Макияж препятствует естественному обновлению кожи, негативно отражается на её клетках и даже способствует преждевременному старению. Со временем лицо может потерять естественное сияние, оно станет тусклым, появятся мелкие морщины. А косметика ещё и забивает поры, часто провоцируя воспалительные процессы.

«В течение дня мы потеем, выделяется кожное сало (себум). Прибавьте к этому остатки тонального крема, зафиксированные пудрой. Это отличная среда для размножения бактерий», — обратил внимание доктор.

На ночь косметику надо смывать в обязательном порядке. Если вы слишком устали или находитесь в поездке, используйте хотя бы мицеллярную воду или специальные салфетки для быстрого очищения, рекомендует Папин. Во время сна кожа будет активно восстанавливаться, дышать и впитывать, нанесённые уходовые средства.

Кроме того, специалисты советуют изначально выбирать косметику с лёгкими, а не плотными и водостойкими текстурами. Забота о коже — это лучшая инвестиция в здоровье и красоту, отмечают дерматологи.

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