Детские аксессуары стали модными у взрослых

Редакторы французской версии Vogue назвали ставшие модными у взрослых детские аксессуары. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По словам журналистов, известные бренды начали включать в свои коллекции вещи в наивном и красочном стиле. Среди них — сумки, украшенные наклейками с животными и цветами, блестящие заколки, брелоки в виде игрушек, а также обувь с массивными сверкающими застежками и стразами и сумки в форме сердец и плюшевых медведей.

Отмечается, что подобные изделия в том числе продемонстрировали марки Versace, Coach, Simone Rocha и Valentino.

В августе также сообщалось, что молодежь пристрастилась к любимому аксессуару своих бабушек.