Стилист Рогов назвал заправленные в штаны пиджаки модным трендом

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов посоветовал в Telegram-канале заправлять пиджаки и жакеты в брюки.

«Жакет превращается в… элегантную блузу… Многие бренды и инфлюэнсеры подхватили заданный Prada стилистический прием <…> — жакет или пиджак, заправленный в брюки», — отметил стилист.

Рогов заявил, что стоит отдать предпочтение жакетам средней приталенности. Он посоветовал взять брюки с высокой посадкой и на размер больше.

«Этот прием подойдет тем, кто успел похудеть к лету…» — пошутил телеведущий.

В августе Рогов заявил, что прозрачные вещи будут актуальны этой осенью. Стилист советовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Александр Рогов заменил Александра Васильева в шоу «Модный приговор» в апреле 2024 года.

По мнению Васильева, стилист хорошо держится в кадре, у него поставлена речь. Однако, напомнил историк моды, Рогов ведет свой собственный проект, который по-прежнему радует фанатов новым контентом. В связи с этим телеведущий выразил опасения, что на стилиста могут по аналогии наложить санкции, так как «Первый канал ревнив».