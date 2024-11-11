Ксероз кожи: как не допустить чрезмерной сухости
Зимой многие замечают симптомы ксероза, однако о существовании такого термина знают лишь погруженные в косметологию люди. О том, что же такое ксероз и как бороться с этим состоянием, нам рассказала Ольга Новикова, косметолог с 12-летним стажем.
Что из себя представляет ксероз
Когда кожа начинает сохнуть невероятно быстро, при этом сухость сохраняется даже при условии использования вашего привычного крема для лица, можно говорить о развитии ксероза. К слову, именно из-за постоянной сухости может развиться дерматит.
Понять, что у вас ксероз несложно: на коже появляются шелушинки разного размера, кожа становится жесткой, начинает краснеть, в итоге мы видим разрушение барьерной функции. Как говорит наш эксперт, ксероз бывает как самостоятельным явлением, так и признаком атопического дерматита или ихтиоза.
Основные признаки ксероза, которые нельзя игнорировать:
Повышенная плотность кожи. При ксерозе кожа может быстро терять эластичность, уходят объемы, например, из нижней трети лица.
Шероховатость. При ксерозе коже сложно справляться с обновлением, что приводит к скоплению омертвевших чешуек и дальнейшим воспалениям на этой почве.
Отслаивание. Иногда кожа может агрессивно отслаиваться, особенно, если вы используете жесткие средства для умывания со спиртом.
Зуд. Кожа всегда сигнализирует о неполадках. Так, зуд и даже боль в особенно сухих участках должны вас насторожить.
Почему возникает ксероз
Как правило, обострение ксероза происходит в зимнее время, когда начинается отопительный сезон. Но и летом при повышенной температуре может возникнуть дискомфорт.
Также наш эксперт обращает внимание, что слишком частое очищение кожи с использованием средств не по вашему типу может спровоцировать еще более скорое высушивание кожи.
Нельзя исключать и возрастной фактор, ведь чем старше мы становимся, тем больше коже необходима поддержка, в том числе и в кабинете косметолога, если привычные средства перестают работать.
Как справиться с повышенной сухостью
В первую очередь, необходимо наладить питьевой режим, как советует наш эксперт. Поддержание водно-солевого баланса — основной способ избавиться от многих проблем в системах нашего организма, а кожа, как вы знаете, самый большой орган, регулярно подвергающийся воздействию внешней среды.
Если вы уверены, что имеете дело с ксерозом, исключите долгий контакт с водой, что особенно актуально в отпускной период. Под воздействием воды, причем соленой, кожа еще быстрее теряет влагу. Состояние ухудшается, если после водных процедур вы выйдете под открытое солнце. Если же вы не можете перенести отпуск в теплых краях, обязательно используйте защиту с SPF и не пересиживайте в воде.
Еще один важный момент — стимулируйте кровообращение. Для этого подойдут даже простые прогулки, но на ежедневной основе. Идеально, если вы введете в свой график регулярные сеансы фитнеса или любой другой активности по вашему желанию.