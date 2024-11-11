Ксероз кожи: как не допустить чрезмерной сухости

Зимой многие замечают симптомы ксероза, однако о существовании такого термина знают лишь погруженные в косметологию люди. О том, что же такое ксероз и как бороться с этим состоянием, нам рассказала Ольга Новикова, косметолог с 12-летним стажем.

Что из себя представляет ксероз

Когда кожа начинает сохнуть невероятно быстро, при этом сухость сохраняется даже при условии использования вашего привычного крема для лица, можно говорить о развитии ксероза. К слову, именно из-за постоянной сухости может развиться дерматит.

Понять, что у вас ксероз несложно: на коже появляются шелушинки разного размера, кожа становится жесткой, начинает краснеть, в итоге мы видим разрушение барьерной функции. Как говорит наш эксперт, ксероз бывает как самостоятельным явлением, так и признаком атопического дерматита или ихтиоза.

Основные признаки ксероза, которые нельзя игнорировать:

Повышенная плотность кожи. При ксерозе кожа может быстро терять эластичность, уходят объемы, например, из нижней трети лица.

Шероховатость. При ксерозе коже сложно справляться с обновлением, что приводит к скоплению омертвевших чешуек и дальнейшим воспалениям на этой почве.

Отслаивание. Иногда кожа может агрессивно отслаиваться, особенно, если вы используете жесткие средства для умывания со спиртом.

Зуд. Кожа всегда сигнализирует о неполадках. Так, зуд и даже боль в особенно сухих участках должны вас насторожить.

Почему возникает ксероз

Как правило, обострение ксероза происходит в зимнее время, когда начинается отопительный сезон. Но и летом при повышенной температуре может возникнуть дискомфорт.

Также наш эксперт обращает внимание, что слишком частое очищение кожи с использованием средств не по вашему типу может спровоцировать еще более скорое высушивание кожи.

Нельзя исключать и возрастной фактор, ведь чем старше мы становимся, тем больше коже необходима поддержка, в том числе и в кабинете косметолога, если привычные средства перестают работать.

Как справиться с повышенной сухостью

В первую очередь, необходимо наладить питьевой режим, как советует наш эксперт. Поддержание водно-солевого баланса — основной способ избавиться от многих проблем в системах нашего организма, а кожа, как вы знаете, самый большой орган, регулярно подвергающийся воздействию внешней среды.

Если вы уверены, что имеете дело с ксерозом, исключите долгий контакт с водой, что особенно актуально в отпускной период. Под воздействием воды, причем соленой, кожа еще быстрее теряет влагу. Состояние ухудшается, если после водных процедур вы выйдете под открытое солнце. Если же вы не можете перенести отпуск в теплых краях, обязательно используйте защиту с SPF и не пересиживайте в воде.

Еще один важный момент — стимулируйте кровообращение. Для этого подойдут даже простые прогулки, но на ежедневной основе. Идеально, если вы введете в свой график регулярные сеансы фитнеса или любой другой активности по вашему желанию.