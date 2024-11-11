Популярный у мужчин аксессуар стал модным у женщин

Галстуки, которые чаще пользуются популярностью у мужчин, стали модными среди женщин. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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Новый тренд задали инфлюэнсеры, после чего модницы принялись массово публиковать в соцсетях видео со стилизацией упомянутого аксессуара. Среди звезд, последовавших тенденции, оказались любимица зумеров, актриса Зендея, а также супермодель Белла Хадид, дизайнер и певица Виктория Бекхэм, актриса Сельма Блэр и другие знаменитости.

«Галстук — не только про мужчин», — пишут о новой моде популярные блогеры.

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