Как носить дубленку в новом сезоне: восемь примеров

С теплой верхней одеждой мы не расстаемся примерно семь месяцев в году, а потому, чтобы жизнь не казалась скучной, стоит иметь в своем шкафу несколько разных позиций из этой категории. Пуховики с нами всегда, шубы недавно вернулись из забытья, а нечто среднее между ними — это, безусловно, дубленка, родиной которой, по некоторым данным, считается Россия.

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Здесь есть где разгуляться. И дело не только в моделях, но и в стилизации. Хотите продолжать носить в холод мини-юбки — утепляйтесь с помощью удлиненных дубленок: до середины бедер или даже до щиколоток. Последние особенно элегантно будут смотреться с джинсами или брюками-палаццо. Первые же составят выгодную пару юбкам-миди или трикотажным штанам.

И все же главный герой нового сезона — это афганское пальто, то есть дубленка, отделанная мехом с длинным ворсом по манжетам и воротнику. Редкая it girl еще не выложила фото себя любимой в подобной «душегрейке». Также остаются актуальными дубленки-«авиаторы», которые уютно смотрятся с уггами (непременно с низким голенищем). В общем, смотрим на фотографии тех самых it girl и берем на заметку.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru