Женщины вернулись к естественной красоте и столкнулись с последствиями

Женщины массово принялись удалять филлеры из губы и столкнулись со страшными последствиями. Их истории публикует New York Post (NYP).

© Lenta.ru

Согласно материалу, в 2024 году любительницы инъекций решили вернуться к естественной красоте. По словам пациенток, на самом деле процесс удаления филлеров оказался не таким безболезненным, как его описывают знаменитости.

«Мои щеки и губы впали, а под глазами образовались глубокие пустоты», — пожаловалась в интервью 49-летняя Лана Христовски.

Собеседница издания добавила, что подверглась влиянию инфлюэнсеров, которые говорили о легкости избавления от филлеров.

«Поверьте, оно того не стоит», — подытожила она.

С ее мнением согласилась и 25-летняя Эшли из Лондона, которая удалила филлеры на следующий день после введения.

«Боль была ужасной. Лицо словно горело», — посетовала девушка.

В октябре одна деталь во внешности 51-летней популярной актрисы на красной дорожке смутила фанатов.