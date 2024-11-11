Какие вещи можно стилизовать с бюстгальтером

Кажется, что бра — не самое главное, что должно волновать при создании образа. На самом деле, эта деталь гардероба может стать чуть ли «солистом» вашего «лука». Стилист Мария Головина подсказала нам несколько вариантов стилизации нижнего белья в casual-образе 2025 года.

Рубашка и бра

Наверное, самый универсальный образ, который можно трансформировать от дневного до вечернего. Важное правило — бюстгальтер должен совпадать по цвету с рубашкой. Стилист:

«Многое зависит от ткани рубашки, например, атласные вещи прекрасно будут сочетаться с кружевом, и это уже вариант на вечер». В дневном образе обычная однотонная рубашка прекрасно миксуется с бра из гладкой ткани, но стилист рекомендует отталкиваться от мероприятия — иногда можно поиграть и с кружевами в дневном образе.

Платье и бра

Актуальный момент для тех, кто еще продумывает образ на Новый год. Стилизовать бра под платье необходимо по тому же принципу, что и в случае с рубашкой — синхронизируем белье и вещь по цвету. Стилист советует подбирать платья с открытой спиной, специально делая акцент на бельевом комплекте. Учитывайте, что в таком случае необходим бюстгальтер оригинального фасона, чтобы привлечь внимание к области спины. Простой бра будет смотреться крайне нелепо.

Боди и джинсы

Если вам сложно представить прямую демонстрацию бюстгальтера, можно заменить бра на бельевое боди. Лучше всего сочетать этот элемент с классическими брюками или же палаццо, но и с джинсами боди прекрасно уживется. Если дополните образ пиджаком в спокойном цвете, такой «лук» вполне подойдет для внеофисных деловых обедов.

Корсет и юбка

Тема с корсетами ворвалась в модный мир еще пару лет назад, и успела прочно закрепиться. Если вам хочется чем-то заменить обычный топ, классический корсет из плотной ткани — прекрасный вариант. Не стоит делать акцент на корсетах, которые мы видим повсеместно в сочетании с классическими брюками. Такой образ уже не актуален, тем более в 2025 году. Вместо брюк под корсет можно подобрать юбку А-силуэта, что поможет подчеркнуть талию.