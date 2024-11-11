Как подобрать пуховик женщине plus size

Зима уже на дворе, а это значит, что примерно вчера пришло время обновить гардероб и выбрать пуховик, который не просто согреет, но и добавит вам уверенности. Итак, как же выбрать идеальный пуховик для женщины plus size? Разбираемся в вопросе вместе со стилистом Машей Ведерниковой, она вот уже 19 лет делает женщин красивыми и стильными.

Объемы под контроль

Не позволяйте вашему пуховику превратить вас в ходячий пуховый мяч. Ищите модели с вертикальными стежками или частой горизонтальной отстрочкой — они зрительно вытягивают фигуру и скрывают лишнее. Горизонтальные же широкие линии могут сделать вас похожей на мишку на севере, что, конечно, мило, но совсем не секси.

«Другой вариант — удлиненные модели с диагональной прострочкой, они тоже визуально вытягивают фигуру», — предлагает стилист.

Если ваш пуховик похож на спальный мешок, то вы что-то делаете не так. Ищите модель с поясом или завышенной талией, чтобы подчеркнуть свои изгибы. Помните, вы ведь не шкаф, чтобы быть прямоугольным — если вам ну никак не нравятся пояса, ищите модели в форме овала.

Легкость — ваш лучший друг

Выбирайте пуховики с синтетическим наполнителем, которые легче и не добавляют объема. Натуральный пух хорош, но лучше остановить свой выбор на куртках и пальто, выполненным по современным хай-тек технологиям. Да-да, все эти мембранки могут оказаться идеальным выходом.

Длина решает

Мини? Макси? Асимметрия? Ваш выбор должен зависеть от того, какие части тела вы хотите подчеркнуть или скрыть. Длинный пуховик согреет и прикроет, короткий покажет красивые ноги.

«Асимметричный подарит пару дополнительных минут на размышления окружающим, что там, собственно, происходит. И создаст вокруг вас некую ауру стильной загадочности», — утверждает Маша.

Капюшон или воротник?

Капюшон создает образ загадочной незнакомки, особенно если он с мехом. Однако огромный воротник тоже может быть весьма впечатляющим и уютным. Выбор зависит от вашей личной стратегии зимнего выживания и степени паранойи относительно простуд.

Цвета и узоры

Темные цвета — традиционный выбор для стройности, но не бойтесь экспериментировать с яркими или пастельными оттенками.

Только помните: мелкий узор сделает вас визуально больше, а крупный — добавит вкуса, как хорошо подобранные специи к блюду. В конце концов, веселиться и радоваться жизни можно при любых объемах и размерах.

Примерка — это святое

Не ленитесь примерять несколько разных моделей, даже если вам кажется, что первая сидит идеально. Попробуйте вторую, третью, пятую — особенно те, про которые сперва кажется «ну не, я в жизни такое не надену, с моими-то размерами и в моем-то возрасте». Можно даже устроить модный показ прямо в магазине. Если что, скажете, что это флэшмоб. Возможно, вы узнаете про себя что-то новое и интересное — и понравитесь себе в зеркале.