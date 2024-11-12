Внедрение нейросетей в модную индустрию обсудят на форуме в Петербурге

Одной из ключевых тем международного форума «Содружество моды» станет влияние искусственного интеллекта на модную индустрию и рынок труда. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе организации.

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Мероприятие пройдет с 19 по 20 ноября в штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Круглый стол на указанную тему организует «БиоТехМед» в рамках трека «Образование, кадры и профориентация».

По словам организаторов, внедрение нейросетей открывает новые возможности в сфере моды: от оптимизации бизнес-процессов и создания инновационных коллекций до улучшения клиентского сервиса с помощью чат-ботов и виртуальных примерочных. Готовы ли люди к изменениям, которые ИИ принесет в профессиональную среду, и как современные технологии способны изменить рынок труда — обсудят эксперты.

Спикерами выступят представитель студии искусственного интеллекта Дарья Фокина, графический ИИ-дизайнер Алиса Яковлева, специалист Сбера Денис Паршин, Леонид Алексеев из Высшей школы экономики, исследователь моды Ирина Миссаль, автор цифрового контента Анна Воскресенская, Амир Сараков из компании SuperJob и работник Sber AI Никита Худов.

Как писала «Парламентская газета», участники оргкомитета «Содружества моды» под руководством вице-спикера Совета Федерации Инны Святенко обсудили ход подготовку к форуму, который пройдет в Таврическом дворце. По словам руководителя Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрия Кобицкого, деловая программа включит презентации лучших практик от региональных экспертов, гостям также расскажут об инновационном развитии и действующих мерах поддержки для представителей модной индустрии.

Святенко уточнила, что в рамках деловой программы организуют 17 круглых столов и панельных дискуссий, посвященных вопросам экономики, инвестиций, культуры, образования, красоты, здоровья и другим. А 18 ноября состоится «Молодежный день», где именитые дизайнеры и эксперты поделятся секретами успеха с молодыми специалистами.

Их научат создавать контент для сферы моды и строить карьеру. Создатели собственных брендов расскажут о развитии бизнеса в странах Содружества Независимых Государств, а начинающие дизайнеры из России и Белоруссии представят участникам свои работы.