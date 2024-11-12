Почему пластический хирург может отказать пациенту в операции

В последнее время пластическая хирургия превратилась в погоню за трендами, навязанными стандартами красоты. Эстетические клиники словно на конвейере «печатают» одинаковые лица и фигуры, подстраиваясь под голливудские каноны.

© runews24.ru

Но для собеседника RuNews24.ru Тиграна Алексаняна – пластического хирурга, доктора медицинских наук, профессора, главного врача клиники Art Plastic, пластическая хирургия — это нечто большее, чем просто отрасль медицины, а истинное искусство, которое требует индивидуального подхода и творческого видения. Тигран Алексанян – мастер своего дела, за его плечами многолетняя практика, тысячи проведенных операций, нескончаемый поток научных исследований и постоянное совершенствование своих навыков. Врач не просто выполняет прихоти пациентов, а ведет доверительный диалог с каждым из них, внимательно выслушивая их желания и стремления.

В эксклюзивной беседе с редакцией хирург отметил, что помогает своим пациентам осознать, что именно они хотят изменить в себе, и в результате предлагает самые эффективные и безопасные способы достижения желаемого результата:

«Хороший пластический хирург должен сочетать в себе несколько профессий. Это и психолог, который способен распознать истинные проблемы пациента, и художник, который должен нарисовать у себя в голове идеальный будущий образ, и, в конце концов, скульптор, ведь лицо и тело – это, можно сказать, глина, которую можно и нужно лепить, но не ломать, не искажать, а лишь подчеркивать индивидуальность»— утверждает специалист.

Для Тиграна Алексаняна пластическая хирургия – не просто умение владеть скальпелем и нитью, а способность видеть красоту в каждом человеке, разглядывать потенциал, скрытый за видимыми недостатками:

«У меня это происходит на уровне интуиции, я мыслю образами. Когда вижу пациента сразу же возникает ощущение, что и как надо сделать, но я никогда не забегаю вперёд. На консультациях с пациентами я подаю информацию упорядоченно. Мы общаемся, фотографируемся, делаем моделирование будущего результата и затем я объясняю, как я это вижу. Обычно происходит прямое попадание в цель, и пациенты соглашаются с моим видением» — акцентирует пластический хирург.

Подход Тиграна Алексаняна в работе далек от штампов и слепого следования модным тенденциям. Он не стремится создать «идеальные» лица, копии с глянцевых журналов и социальных сетей, скорее, он помогает пациентам обрести гармонию между внутренним «я» и внешним обликом:

«Я всегда говорю, что истинная цель пластической хирургии не перекроить лицо до неузнаваемости, а превратить недостатки в достоинства. Наивысшая заслуга для пластического хирурга — это когда окружение пациента после операции отмечает изменения в нём, делают ему массу комплиментов, но при этом не понимают, что именно в нём изменилось. Когда мои пациенты приходят с такими историями, я понимаю, что справился на все сто процентов» – делится специалист.

Профессор подтверждает, что в последнее время пластическая хирургия действительно стала заложником модных трендов. Именно поэтому консультация Алексаняна включает не только осмотр и обсуждение желаемых изменений, но и глубокий анализ психоэмоционального состояния пациента, в ходе которого врач помогает пациентам понять свои истинные потребности, отделить желание соответствовать общественным стандартам от стремления к улучшению собственного самоощущения.

Пластический хирург не скрывает, что иногда приходится отказывать пациентам в операции. По его словам, девушки всё чаще приходят на первичную консультацию с фотографиями селебрити или блогеров и просьбой слепо повторить черты лица кумира:

«Я против этого. Как хирург, специализирующийся на операциях по ринопластике, могу сказать, что нельзя разным пациентам корректировать нос по одному и тому же шаблону. Тут как раз важен индивидуальный подход. Я всегда учитываю, например, этнические особенности: если человек с Кавказа ему нельзя делать такой же нос как девушке с азиатским типом внешности. Это разный подход, и здесь необходимо брать во внимание все нюансы – скулы, глаза, губы, подбородок и даже пропорции тела. Будет комично смотреться, если девушка высокого роста с длинными ногами и руками при этом будет с коротким вздернутым носом» – объясняет Алексанян.

Натуральность и естественность — главные критерии, к которым обязан стремится добросовестный и профессиональный пластический хирург, подытоживает врач. Мотивацией в работе эстетического хирурга должно служить не желание нажиться на очередной жертве пластической хирургии, а искреннее стремление помочь пациенту почувствовать себя увереннее и счастливее, ведь пластическая хирургия – это не просто работа, а искусство преображения, способное изменить не только внешность, но и жизнь человека.