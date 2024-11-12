Ирина Шейк снялась для модного бренда в откровенном виде

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде для люксового бренда Dolce & Gabbana. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, в новой фотосессии итальянского модного дома 38-летняя манекенщица прогулялась по улице в остроносых туфлях и прозрачном корсетном платье, оформленном кружевами. При этом на размещенных кадрах видно, что сквозь ткань наряда знаменитости просвечивают трусы с низкой посадкой.

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Ранее Ирина Шейк продемонстрировала еще один образ со съемки для упомянутой марки. Тогда супермодель предстала перед камерой на лестнице и показала фигуру в приталенном жакете и трусах, которые обнажали ее ягодицы.