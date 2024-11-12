Уход за руками зимой: как сохранить их красоту и мягкость

Возраст женщины быстрее всего выдают руки — и неудивительно, ведь мы и посуду моем, и готовим, и по хозяйству хлопочем, часто с использованием довольно жестких абразивов и прочей химии. А тут еще и зима, холода, что тоже становится испытанием для кожи. Особенно страдают руки, которые часто остаются без должного внимания. Вместе с косметологом Ириной Созиновой, которая делает женщин моложе и прекраснее уже 14 лет, разбираемся, как сохранить их ухоженными и красивыми.

Интенсивное увлажнение

Холодный воздух «высасывает» влагу из кожи, делая руки сухими и шершавыми. Используйте питательные кремы с глицерином, маслами ши или кокоса после каждого мытья рук. Эти компоненты создают на коже защитный барьер, который сохраняет влагу внутри. Не забывайте также обрабатывать кутикулу, чтобы предотвратить ее обветривание и трещины.

Во время маникюра попросите вашего мастера сделать парафиновые ванночки для рук. Они особенно полезны зимой, так как эффективно увлажняют и смягчают кожу, которая часто страдает от сухости и холода в этот период.

«Парафин создает на коже защитную пленку, которая помогает сохранить влагу, улучшает кровообращение и способствует глубокому проникновению ухаживающих компонентов в кремах и маслах. Кроме того, тепло парафина помогает расслабить мышцы и суставы рук, облегчая боль и усталость, что делает процедуру не только косметически, но и терапевтически ценной», — объясняет косметолог.

Защита от холода

Теплые перчатки — ваш лучший друг в холодное время года. Носите их всегда, когда выходите на улицу, чтобы минимизировать воздействие холода на кожу. Выбирайте перчатки из натуральных материалов, таких как кожа, шерсть или трикотаж, которые дадут коже «дышать» и не вызовут раздражения.

Ночные маски

Перед сном нанесите на руки особенно плотный увлажняющий крем или масло, а затем наденьте хлопчатобумажные перчатки.

«Это усилит эффект крема, позволяя активным компонентам глубже проникать в кожу и работать всю ночь. Утром ваши руки будут невероятно мягкие и увлажненные», — подчеркивает врач.

Пилинг

Регулярный пилинг помогает избавиться от омертвевших клеток и делает кожу рук гладкой и мягкой. Используйте мягкий скраб один раз в неделю, чтобы стимулировать обновление кожи и улучшить ее внешний вид. После пилинга обязательно нанесите питательный крем, чтобы увлажнить и успокоить кожу.

Увлажнение изнутри

Помимо наружного ухода, не забывайте пить достаточно воды. Влага, поступающая изнутри, крайне важна для поддержания здоровья кожи. Также полезно включать в свой рацион продукты с высоким содержанием омега−3 жирных кислот, такие как лосось или грецкие орехи, которые улучшают увлажненность рук и способствуют восстановлению покровов.